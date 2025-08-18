Жени печелят четирицифрени суми, продавайки кърмата си на бодибилдъри

Ето какви са ползите от кърмата

Все повече майки в САЩ откриват начин да увеличат месечния си доход, като продават излишната си кърма. Някои успяват да печелят около 1000 долара месечно, пакетирайки и замразявайки млякото си за други семейства.

Сред тях е 33-годишната Емили Енгер от Минесота, майка на пет деца. След всяко хранене тя изцежда излишното мляко и го съхранява – не за собствените си деца, а за продажба.

Тенденцията е част от по-широка промяна, подкрепяна от движението „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA), водено от здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши. Инициативата насърчава кърменето като по-здравословна алтернатива на адаптираните млека, а социалните мрежи също играят ключова роля – инфлуенсъри вдъхновяват майките да кърмят публично. Доскоро популярният слоган „Fed is best“ („Важно е да е нахранено“) постепенно отстъпва пред „Breast is best“ („Кърмата е най-добра“).

В същото време много жени срещат реални трудности – от кратко майчинство до здравословни проблеми. Именно недостигът на кърма създава ниша за майки като Енгер, които успяват да съчетаят грижата за децата си с допълнителен доход.

Една от клиентките на Енгер е Бриана Уестланд, 36-годишна жена от Форт Лодърдейл, която харчи около 1200 долара месечно за кърма за четиримесечната си дъщеря.

„Аз съм била хранена с адаптирано мляко, повечето ми приятели също. Нашите родители са били убедени, че е също толкова добро, но сега започваме да се съмняваме. В адаптираното мляко има толкова много съставки, които едва сега започваме да разглеждаме критично“, казва Уестланд пред The Times.

Излишната кърма често отива при други майки в нужда, но има и изненадваща група купувачи – бодибилдърите. Те приемат кърмата като предтренировъчно хранене и са готови да платят висока цена за нея.

Според медицинска сестра от неонаталното интензивно отделение, обичайната цена за кърма, продавана на други майки, е около 50 цента за унция. При бодибилдърите цената скача до 2 долара за унция – увеличение от 400%.

Причината за голямото търсене сред трениращите е, че кърмата се възприема като истинска „суперхрана“, богата на витамини A, B6, B12 и D, както и на калций, мед, фолиева киселина, желязо и цинк.

