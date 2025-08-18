1 USD
1.67337 BGN
Петрол
64.74 $/барел
Bitcoin
$115,927.0
Последвайте ни
1 USD
1.67337 BGN
Петрол
64.74 $/барел
Bitcoin
$115,927.0
Свят Жени печелят четирицифрени суми, продавайки кърмата си на бодибилдъри

Жени печелят четирицифрени суми, продавайки кърмата си на бодибилдъри

bTV Бизнес екип

Ето какви са ползите от кърмата

Все повече майки в САЩ откриват начин да увеличат месечния си доход, като продават излишната си кърма. Някои успяват да печелят около 1000 долара месечно, пакетирайки и замразявайки млякото си за други семейства.

Сред тях е 33-годишната Емили Енгер от Минесота, майка на пет деца. След всяко хранене тя изцежда излишното мляко и го съхранява – не за собствените си деца, а за продажба.

Тенденцията е част от по-широка промяна, подкрепяна от движението „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA), водено от здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши. Инициативата насърчава кърменето като по-здравословна алтернатива на адаптираните млека, а социалните мрежи също играят ключова роля – инфлуенсъри вдъхновяват майките да кърмят публично. Доскоро популярният слоган „Fed is best“ („Важно е да е нахранено“) постепенно отстъпва пред „Breast is best“ („Кърмата е най-добра“).

Правителството увеличава част от държавните такси – ето кои

В същото време много жени срещат реални трудности – от кратко майчинство до здравословни проблеми. Именно недостигът на кърма създава ниша за майки като Енгер, които успяват да съчетаят грижата за децата си с допълнителен доход.

Една от клиентките на Енгер е Бриана Уестланд, 36-годишна жена от Форт Лодърдейл, която харчи около 1200 долара месечно за кърма за четиримесечната си дъщеря.

„Аз съм била хранена с адаптирано мляко, повечето ми приятели също. Нашите родители са били убедени, че е също толкова добро, но сега започваме да се съмняваме. В адаптираното мляко има толкова много съставки, които едва сега започваме да разглеждаме критично“, казва Уестланд пред The Times.

Най-богата жена в света отвори революционно училище за млади лекари

Излишната кърма често отива при други майки в нужда, но има и изненадваща група купувачи – бодибилдърите. Те приемат кърмата като предтренировъчно хранене и са готови да платят висока цена за нея.

Според медицинска сестра от неонаталното интензивно отделение, обичайната цена за кърма, продавана на други майки, е около 50 цента за унция. При бодибилдърите цената скача до 2 долара за унция – увеличение от 400%.

Причината за голямото търсене сред трениращите е, че кърмата се възприема като истинска „суперхрана“, богата на витамини A, B6, B12 и D, както и на калций, мед, фолиева киселина, желязо и цинк.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата