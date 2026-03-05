КЗК иска от НАП данни за цените на горивата по бензиностанциите

Целта е да се извършва текущ мониторинг и да се предотвратява своевременно евентуална спекула

Комисията за защита на конкуренцията изиска от Националната агенция за приходите информация за цените на горивата в бензиностанциите в страната. Целта е да се извършва текущ мониторинг и да се предотвратява своевременно евентуална спекула. Независимият регулатор препоръча на правителството незабавно да създаде експертна група към Консултативния съвет при министъра на икономиката, която да следи вноса, произхода и цените на горивата, както и при необходимост да посочва алтернативни източници на суровина. От комисията посочиха и допълнителни мерки в правомощията на властта, които могат да ограничат резки увеличения на цените и да предотвратят криза с доставките, предава БНР.

От Комисията за защита на конкуренцията препоръчват на правителството, както и на министерствата на енергетиката, финансите и икономиката и индустрията, да предприемат действия, които да гарантират снабдяването на вътрешния пазар и да предотвратят възможни ценови спекулации.

Те настояват Консултативният съвет към министъра на икономиката да следи актуалните данни за вноса по държави на произход, да анализира влиянието на евентуални прекъсвания в доставките и да посочва алтернативни източници на суровина. Освен това съветът трябва да поддържа активна комуникация с браншовите организации и да наблюдава прилагането на ценова политика, съобразена с реалните разходи при търговията на едро.

По отношение на ролята на особения търговски управител на „Лукойл-България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ се препоръчва да бъде осигурен и гарантиран достъп на други вносители и търговци до данъчните складове и нефтопроводите на групата. Това включва възможност за транспортиране на горива от внос, както и създаване на условия за алтернативни доставки на суровина за производството на горива.

От КЗК заявяват, че регулаторът упражнява контрол по цялата верига – от производството и вноса, през съхранението и транспорта, до търговията на едро и дребно. Те припомнят също, че през последните години Комисията е установявала злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл-България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, за което са наложени санкции на обща стойност над 130 млн. евро.

