Курсът на еврото за 8 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко се покачи спрямо щатския долар в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1660 долара, или 0,1 на сто над нивото на затваряне в петък.

В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1645 долара спрямо 1,1666 долара предходния ден. Междувременно индексът на щатския долар отново намаля, като към 10:08 часа българско време е надолу с 0,11 на сто, достигайки отново петмесечното си дъно от 98,883, сочат данни на Си Ен Би Си.

