БГ Бизнес Курсът на еврото за 8 август 2025 г.

Курсът на еврото за 8 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото се понижи с 0,2 на сто до 1,1644 долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават сайтове за финансова информация, цитирано от БТА. 

