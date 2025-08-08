Курсът на еврото за 8 август 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото се понижи с 0,2 на сто до 1,1644 долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават сайтове за финансова информация, цитирано от БТА.

