Курсът на еврото за 8 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В България се строят най-много двустайни жилища
Коя е областта с най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация?
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото се понижи с 0,2 на сто до 1,1644 долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават сайтове за финансова информация, цитирано от БТА.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Коя е областта с най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация?
Въпреки добрите доходи, за страната, все по-малко млади хора искат да практикуват
Голяма част от внесените стоки са със съмнително качество и липсваща документация