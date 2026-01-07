Курсът на еврото за 7 януари 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Еврото отчете леко поскъпване спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови сайтове, цитира БТА.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1692 долара, което представлява повишение с 0,03 на сто. Спрямо швейцарския франк еврото се понижи минимално – с 0,01 на сто до 0,9300 франка, а спрямо британската лира курсът остана без промяна.

