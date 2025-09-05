Курсът на еврото за 5 септември 2025 г.

Според курса на БНБ едно евро се продава за 1.95583 лева.
Еврото поскъпва спрямо долара а в сутрешната междубанков търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1678 долара към 09:07 часа българско време или с 0,21 на сто над нивото на вчерашното затваряне.
Преди това Европейската централна банка беше определила референтния курс на 1,1647 долара за евро.
