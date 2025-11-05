1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 5 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 5 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото леко се повиши спрямо щатския долат в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1486 д. или нагоре с 0,04 на сто.  Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1491 долара за едно евро. 

Спрямо другите световни валути колебанията на еврото също са минимални със спад от 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, ратсеж от 0,02 на сто спрямо британската лира и отстъплени от 0,02 на сто спрямо японската йена. 

