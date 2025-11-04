Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на еврото за 4 ноември 2025 г.
Еврото се продава за 1,95583 лева.
На валутния пазар двойката евро - долар се разменя без съществена динамика в курса в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания, предава БТА.
Единната европейска валута се търгува за 1,1533 долара за едно евро, което представлява минимално поскъпване за еврото от 0,11 процента спрямо нивото на затваряне на пазарите вчера.
Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1514 долара.
