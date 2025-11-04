1 USD
1.69865 BGN
Петрол
64.69 $/барел
Bitcoin
$105,141.0
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
64.69 $/барел
Bitcoin
$105,141.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 4 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 4 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

На валутния пазар двойката евро - долар се разменя без съществена динамика в курса в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания, предава БТА. 

Единната европейска валута се търгува за 1,1533 долара за едно евро, което представлява минимално поскъпване за еврото от 0,11 процента спрямо нивото на затваряне на пазарите вчера.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1514 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата