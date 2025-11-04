Банка у нас предлага първото в България плащане чрез лицево разпознаване

Иновативната технология позволява плащане без карта, пари в брой или телефон

Искало ли ви се е да платите в магазина просто с усмивка? Това вече може да стане реалност заради партньорство на Банка ДСК и SelfiPay. Те предлагат биометрична технология, която позволява на клиентите да плащат само с лицето си - без карта, пари в брой или телефон.

Системата използва биометрична идентификация с високо ниво на защита, а обработката на плащанията се извършва в съответствие с международния стандарт за сигурност на данните PCI DSS, който гарантира пълна защита на картовата информация. Плащането става за секунди – клиентът просто се усмихва пред устройството на касата, а трансакцията се извършва автоматично.

Плащанията се обработват чрез сертифициран механизъм, съвместим с международните картови схеми, при пълно съответствие с PCI DSS. При последващи трансакции, когато клиентът вече е регистриран, системата използва модела на Merchant Initiated Transactions (MIT), за да позволи сигурно плащане без повторно въвеждане на данни от картата, спазвайки стандартите на картовите схеми.

Как работи?

Потребителите трябва да изтеглят приложението Selfipay от Google Play или App Store и да се регистрират, което ще им отнеме около минута. След това е нужно да добавят предпочитаното средство за плащане – банкова карта или дигитален портфейл. След еднократната регистрация вече нямат нужда нито от банкова карта, нито от смартфон – достатъчно е да се усмихнат пред устройството на касата.

Биометричната технология на SelfiPay е първата по рода си в България и вече се предлага в над 40 търговски обекта на компании като Техмарт, Златна Рибка, Арнолд Фуудс и др. До края на годината предстои да навлезе в други 100 обекта и компании като Техномаркет, Байк Център и др. Терминалът на Selfipay поддържа и всички стандартни безконтактни плащания с карта.

За търговците технологията означава по-бързо обслужване, по-доволни клиенти и възможност за интеграция на програми за лоялност, персонализирани оферти и дигитални отстъпки. За клиентите основната стойност е, че не е необходимо да носят физическа карта или мобилно устройство. Клиентът не е зависим от това дали има интернет свързаност или батерия на телефона си, а плащането се верифицира единствено и само чрез биометрия.

