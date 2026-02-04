Курсът на еврото за 4 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути се повишава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Еврото поскъпна спрямо долара с 0,08 на сто до 1,1829 долара за едно евро. Eвропейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1801 долара.
Спрямо швейцарския франк единната валута поскъпва с 0,07 на сто до 0,9172 франка, спрямо японската йена - с 0,53 на сто до 185,05 йени за евро. Единствено спрямо британската лира еврото отстъпи - с 0,05 на сто до 0,8628 лири.
