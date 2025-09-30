1 USD
1.66837 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$114,377.0
Последвайте ни
1 USD
1.66837 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$114,377.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 30 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 30 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания.

Единната европейска валута се котираше за 1,1738 долара към 09:30 часа българско време днес, или с 0,09 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата