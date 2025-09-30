Курсът на еврото за 30 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания.

Единната европейска валута се котираше за 1,1738 долара към 09:30 часа българско време днес, или с 0,09 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия.

