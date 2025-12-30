Курсът на еврото за 30 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остава без съществена промяната тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1777 за долар, което е повишение с 0,01 на сто спрямо нивата на затваряне от вчера. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1766 долара за едно евро.

