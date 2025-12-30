BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
Последвайте ни
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
БГ Бизнес Курсът на еврото за 30 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 30 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото спрямо долара остава без съществена промяната тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1777 за долар, което е повишение с 0,01 на сто спрямо нивата на затваряне от вчера. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1766 долара за едно евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата