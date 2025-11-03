Курсът на еврото за 3 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво се случи с пазарите след решението на ОПЕК+?
Ето кои са победителите на европейските пазари
Еврото се продава за 1,95583 лева.
На валутния пазар при двойката евро - долар размяната се осъществява без съществена динамика в курса в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания, предава БТА.
Единната европейска валута се търгува за 1,1539 долара за едно евро, което представлява минимално покачване от 0,016 процента спрямо нивото на затваряне на пазарите в петък.
В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1554 долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Ето кои са победителите на европейските пазари
Все повече компании организират събития без телефони
Договорът за 27-километровия път може да бъде подписан в рамките на 10 дни