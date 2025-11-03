Курсът на еврото за 3 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

На валутния пазар при двойката евро - долар размяната се осъществява без съществена динамика в курса в началото на междубанковата търговия в Европа, съобщават германски финансови издания, предава БТА.

Единната европейска валута се търгува за 1,1539 долара за едно евро, което представлява минимално покачване от 0,016 процента спрямо нивото на затваряне на пазарите в петък.

В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1554 долара.

