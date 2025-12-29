BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 29 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 29 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото спрямо долара се повиши тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1790 за долар, което е повишение с 0,28 на сто. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1787 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

