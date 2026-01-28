BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 28 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 28 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути леко се понижи в междубанковата търговия тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Спрямо долара единната валута се котира за 1,2010 долара или надолу с 0,18 на сто, след като тази нощ премина прага от 1,20 долара за първи път от 2021 година. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1929 долара за едно евро

Спрямо швейцарския франк еврото отстъпва с 0,02 на сто до 0,9173 франка за евро, а спрямо британската лира - с 0,06 на сто до 0,8690 лири за евро. 

Спрямо йената еврото се понижава с 0,17 на сто до 183,03 йени за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

