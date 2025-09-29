Курсът на еврото за 29 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания, цитира БТА.

Единната европейска валута се котираше за 1,1727 долара към 10:50 часа българско време днес или с 0,3 на сто над стойността си от закриването на петъчната сесия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1672 долара за еврo.

