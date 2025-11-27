Курсът на еврото за 27 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Изтеглянето на бюджета ще забави ли плащанията в земеделския сектор?
Вече са одобрени няколко плащания
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Еврото отстъпи 0,04 на сто до 1,1590 долара за едно евро.
В момента италианците се пенсионират на 67-годишна възраст
От банковия регулатор посочват още, че средният добив на руски петрол е бил 8,995 милиона барела дневно