БГ Бизнес Курсът на еврото за 27 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 27 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Еврото отстъпи 0,04 на сто до 1,1590 долара за едно евро. 

