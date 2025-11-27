Курсът на еврото за 27 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Еврото отстъпи 0,04 на сто до 1,1590 долара за едно евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN