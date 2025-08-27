Курсът на еврото за 27 август 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижи днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. време тази сутрин или с 0,15 на сто под стойността си при закриването на вчерашната търговска сесия.

