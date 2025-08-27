1 USD
1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 27 август 2025 г.

Курсът на еврото за 27 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижи днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. време тази сутрин или с 0,15 на сто под стойността си при закриването на вчерашната търговска сесия.

