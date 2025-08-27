Курсът на еврото за 27 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Потребителската такса при лекарите може да поскъпне – колко ще плащаме
Пациентските организации се обявиха против предложението
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижи днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. време тази сутрин или с 0,15 на сто под стойността си при закриването на вчерашната търговска сесия.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Пациентските организации се обявиха против предложението
Марката преоткрива емблематичното си лого
През юли 2025 г. българските граждани са осъществили 1 006.3 хил. пътувания в чужбина