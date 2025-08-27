1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
Последвайте ни
1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
Свят British Petroleum откри гигантско находище на нефт и газ

British Petroleum откри гигантско находище на нефт и газ

Свят

bTV Бизнес екип

Ето къде се намира

BP (British Petroleum) обяви, че е открила край бреговете на Бразилия своето „най-голямо за последните 25 години“ находище на нефт и природен газ. Досегашният "шампион" на компанията беше газовото находище "Шах Дениз" в Азербайджан.

Новият огромен резервоар, който е кръстен „Бумеранг“, се намира в басейна Сантос в Атлантическия океан, на 404 километра от Рио де Жанейро.  

BP спечели правото да сондира и добива въглероди в тази част от акваторията на Бразилия на търг през декември 2022 г. На дълбочина 5855 метра компанията откри полезни изкопаеми с обща площ над 300 квадратни километра, пише "Сега". Повишената концентрация на въглероден диоксид може да затрудни добива и да оскъпи преработката, затова BP в момента провежда допълнителни лабораторни проучвания за потенциала на "Бумеранг". 

Ръст в производството на нефтопродукти у нас

ВР е 100% собственик на правото за добив, но ще плаща 5.9% от приходите си на бразилското правителство като концесионна такса. 

За британския търсач на нефт и газ 2025 г. се оказва много успешна - „Бумеранг“ е десетото откритие на BP тази година. Находките на компанията са в Бразилия,  Тринидад, Египет, в Мексиканския залив, Либия, Намибия, Ангола.

Преди „Бумеранг“ най-голямото находище в историята на британската компания в продължение на четвърт век е „Шах Дениз“ в Каспийско море, открито през 1999 г. Според азербайджански медии площта му надхвърля 140 квадратни километра.

BP е оператор на находището, но добив там се осъществява и от други компании - руската „Лукойл“, азербайджанската SOCAR и турската TPAO.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата