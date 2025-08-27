Никога не въвеждайте тези пет фрази в Google

Как да останем в безопасност?

Въпреки че повечето потребители се доверяват без колебание на интернет търсачките, експертите предупреждават, че определени търсения в Google могат да доведат до сериозни проблеми със сигурността.

Някои резултати от търсенето крият злонамерени програми, фалшиви услуги и измами, които могат да застрашат поверителността, финансите и дори самата операционна система.

Ето фразите, които е най-добре да се избягват:

1. „Безплатно сваляне“ + име на популярна програма

Привидно безобидните търсения често водят до страници със скрит зловреден софтуер, чрез който хакерите могат да получат лична информация или пароли.

2. Симптоми на заболяване + „лекарства без рецепта“

Такива комбинации обикновено попадат във форуми и непроверени сайтове. Освен неточни съвети, това често са платформи, които събират чувствителна информация за потребителите.

3. „Тъмни уеб страници“

Тъмната страна на интернет е пълна с незаконно съдържание и посещението на такива сайтове може да доведе до заразяване на компютъра ви с ransomware или други форми на кибератака.

4. „Крак“ или „кейген“ за софтуер

Въпреки че обещават „безплатно“ използване на програмата, подобни инструменти често съдържат троянски коне, които позволяват пълен контрол над устройството. Щетите могат да бъдат огромни, а последствията дълготрайни.

5. Име на лицето + „парола“ или „пощенски код“

Подобни търсения често водят до сайтове, където се продават или споделят откраднати данни. Самото посещение на такива връзки може да свърже потребителя с престъпни мрежи, предупреждава „Денар“.

Как да останем в безопасност?

Експертите съветват да изтегляте софтуер само от официални уебсайтове и да търсите здравни съвети от подходящи и надеждни източници.

Всяко проучване в интернет носи рискове, но те могат да бъдат сведени до минимум, ако потребителят е внимателен и избягва подозрителни комбинации от търсения.

