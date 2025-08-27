Никога не въвеждайте тези пет фрази в Google

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Как да останем в безопасност?
Въпреки че повечето потребители се доверяват без колебание на интернет търсачките, експертите предупреждават, че определени търсения в Google могат да доведат до сериозни проблеми със сигурността.
Някои резултати от търсенето крият злонамерени програми, фалшиви услуги и измами, които могат да застрашат поверителността, финансите и дори самата операционна система.
Ето фразите, които е най-добре да се избягват:
Привидно безобидните търсения често водят до страници със скрит зловреден софтуер, чрез който хакерите могат да получат лична информация или пароли.
Такива комбинации обикновено попадат във форуми и непроверени сайтове. Освен неточни съвети, това често са платформи, които събират чувствителна информация за потребителите.
Тъмната страна на интернет е пълна с незаконно съдържание и посещението на такива сайтове може да доведе до заразяване на компютъра ви с ransomware или други форми на кибератака.
Въпреки че обещават „безплатно“ използване на програмата, подобни инструменти често съдържат троянски коне, които позволяват пълен контрол над устройството. Щетите могат да бъдат огромни, а последствията дълготрайни.
Подобни търсения често водят до сайтове, където се продават или споделят откраднати данни. Самото посещение на такива връзки може да свърже потребителя с престъпни мрежи, предупреждава „Денар“.
Експертите съветват да изтегляте софтуер само от официални уебсайтове и да търсите здравни съвети от подходящи и надеждни източници.
Всяко проучване в интернет носи рискове, но те могат да бъдат сведени до минимум, ако потребителят е внимателен и избягва подозрителни комбинации от търсения.
