БГ Бизнес Курсът на еврото за 26 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 26 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо водещи световни валути се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара еврото поскъпва с 0,29 на сто до 1,1856 долара за едно евро.

Спрямо японската йена повишението е с 0,21 на сто до 186,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9215 франка за едно евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

