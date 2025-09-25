1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 25 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 25 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко се понижи спрямо щатския долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт.

Единната европейска валута се котира за 1,1747 долара към 9:58 часа българско време, което спад с 0,1 на сто спрямо курса на затваряне вчера.

