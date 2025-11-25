Курсът на еврото за 25 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо повечето водещи световни валути се повишава в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Спрямо долара еврото прибави 0,06 на сто до 1,1542 долара, след като вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1544 долара за едно евро. Единната валута поскъпна с 0,08 на спрямо швейцарския франк до 0,9321 франка за евро, а спрямо японската йена отстъпи 0,10 на сто до 180,52 йени за евро.

