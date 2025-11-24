Курсът на еврото за 24 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко нарасна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1526 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на петъчната сесия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1520 долара за евро спрямо 1,1514 долара в четвъртък.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, днес се задържа над нивото от 100 пункта. Индексът на долара се е повишил с близо 4 на сто от края на юни, когато се срина с почти 11 на сто, което бе най-значителният му спад за първо полугодие от 70-те години на миналия век.

