БГ Бизнес Курсът на долара за 24 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 24 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69777 лева

Единната европейска валута се котира за 1,1526 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на петъчната сесия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1520 долара за евро спрямо 1,1514 долара в четвъртък.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, днес се задържа над нивото от 100 пункта. Индексът на долара се е повишил с близо 4 на сто от края на юни, когато се срина с почти 11 на сто, което бе най-значителният му спад за първо полугодие от 70-те години на миналия век.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

