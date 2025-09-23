1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 23 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 23 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, предава БТА. 

Единната европейска валута се котира за 1,1794 долара към 9:20 часа българско време, което е съвсем леко понижение от 0,04 на сто спрямо курса на затваряне вчера. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1781 долара за еврo.

