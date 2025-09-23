Курсът на еврото за 23 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1794 долара към 9:20 часа българско време, което е съвсем леко понижение от 0,04 на сто спрямо курса на затваряне вчера. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1781 долара за еврo.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN