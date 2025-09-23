1 USD
БГ Бизнес Културният сектор с рекорд: Възнагражденията скачат с 18,8% за година

Културният сектор с рекорд: Възнагражденията скачат с 18,8% за година

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Работодателските разходи за труд скочиха през второто тримесечие на 2025 г.

У нас работодателите продължават да усещат натиск от нарастващине разходи за труд. Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ), през второто тримесечие на 2025 г. общите разходи за един отработен час са се увеличили с 13,2% спрямо същия период на 2024 г.

Най-голямо повишение се отчита в строителството (+16,2%), а индустрията и услугите също бележат съществени ръстове – съответно 14,0% и 11,9%.

Сектори с най-силен натиск

Снимка: iStock

Най-осезаемо увеличение на разходите е регистрирано в Административни и спомагателни дейности – +18,1% , култура, спорт и развлечения – +17,7% и добивна промишленост – +17,2%.

Тези сектори надвишават средното за икономиката и показват тенденция към сериозен ръст на заплащането и свързаните с него социални разходи.

Разходите на работодател за труд нарастват най-много в строителството

Възнагражденията

Разходите за възнаграждения нарастват с 13,4%, докато другите разходи (като социални и здравни осигуровки и обезщетения) – с 12,3%.

Най-силен ръст на заплатите е отчетен в сектор „Култура, спорт и развлечения“ (+18,8%), докато „Хотелиерство и ресторантьорство“ остава на дъното с едва 7,0%.

Дългосрочен тренд

Индексът на разходите за труд, който се изчислява на база 2020 = 100, показва устойчива тенденция нагоре. Общият индекс за икономиката достига 181,2 пункта през второто тримесечие на 2025 г., спрямо 160,1 пункта година по-рано.

България е на трето място в ЕС по ръст на разходите за труд

Какво означава това?

Снимка: iStock

Ръстът на разходите за труд е двустранен сигнал. От една страна, той е индикатор за по-високи доходи на наетите лица, особено в сектори като културата и административните услуги. От друга страна, повишаващите се разходи създават предизвикателства за бизнеса – особено за малки и средни предприятия, които трябва да балансират между растящите заплати и конкурентоспособността си.

