Културният сектор с рекорд: Възнагражденията скачат с 18,8% за година

Работодателските разходи за труд скочиха през второто тримесечие на 2025 г.

У нас работодателите продължават да усещат натиск от нарастващине разходи за труд. Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ), през второто тримесечие на 2025 г. общите разходи за един отработен час са се увеличили с 13,2% спрямо същия период на 2024 г.

Най-голямо повишение се отчита в строителството (+16,2%), а индустрията и услугите също бележат съществени ръстове – съответно 14,0% и 11,9%.

Сектори с най-силен натиск

Най-осезаемо увеличение на разходите е регистрирано в Административни и спомагателни дейности – +18,1% , култура, спорт и развлечения – +17,7% и добивна промишленост – +17,2%.

Тези сектори надвишават средното за икономиката и показват тенденция към сериозен ръст на заплащането и свързаните с него социални разходи.

Възнагражденията

Разходите за възнаграждения нарастват с 13,4%, докато другите разходи (като социални и здравни осигуровки и обезщетения) – с 12,3%.

Най-силен ръст на заплатите е отчетен в сектор „Култура, спорт и развлечения“ (+18,8%), докато „Хотелиерство и ресторантьорство“ остава на дъното с едва 7,0%.

Дългосрочен тренд

Индексът на разходите за труд, който се изчислява на база 2020 = 100, показва устойчива тенденция нагоре. Общият индекс за икономиката достига 181,2 пункта през второто тримесечие на 2025 г., спрямо 160,1 пункта година по-рано.

Какво означава това?

Ръстът на разходите за труд е двустранен сигнал. От една страна, той е индикатор за по-високи доходи на наетите лица, особено в сектори като културата и административните услуги. От друга страна, повишаващите се разходи създават предизвикателства за бизнеса – особено за малки и средни предприятия, които трябва да балансират между растящите заплати и конкурентоспособността си.

