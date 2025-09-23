Кариерно изложение събира над 4000 търсещи работа в Арена 8888 София

Специални гост-лектори са Биляна Гавазова, Биляна Савова, Лили Гелева, Чефо и др.

Кариерното експо на България - Career Show 2025 - среща работодатели и търсещи развитие на 2 октомври в зала Арена 8888 София. Едни от най-големите компании в България ще предложат отворени позиции за хора с и без трудов опит по време на събитието. Изложбена площ от над 4 дка, 2 сцени с лекции, активности, специален дискусионен панел с инфлуенсъри, церемонии по награждаване, зони за нетуъркинг и дистанционна работа, кариерни консултации и специално професионално студио за снимки за LinkedIn и CV ще бъдат част от програмата на събитието.

Най-голямата зала за събития у нас се превръща в арена на лични срещи между работодатели, които търсят специалисти в сферите ИТ, маркетинг, продажби, финанси, производство, обслужване на клиенти и др. Директни предложения за работа, стажантски програми, бързи интервюта с работодатели и преглед на възможностите и допълнителните придобивки, които фирмите предлагат, ще са част от щандовете на компаниите.

Сцените на събитието предлагат целодневна програма с гост-лектори, популярни лица от бизнеса, изкуството и медийната среда. Сред имената, с които всички посетители ще могат да се срещнат, са основателят на финансовата академия Георги Захариев, журналистът и комуникационен експерт Биляна Гавазова, стилистът и моден редактор Антония Йорданова, актрисата Лили Гелева, създателят на съдържание Чефо и др. Програмата на събитието можете да видите тук - careershow.bg/sofia/programa

“Тази година Career Show 2025 отново предлага нова визия и преживяване, което добавя стойност в процеса на кариерно израстване на участниците. Личната среща с работодателите, семинарната програмата, специалната зона Career UP, в която целодневно участниците ще получават кариерни консултации и ще участват в работилници за кариерно ориентиране, професионалното студио за LinkedIn снимки и такива, подходящи за CV - това са само част от активностите, които ще направят посещението на всеки истинска инвестиция в личното и професионално развитие.”, споделят организаторите на Career Sho.

Събитията на Career Show са напълно безплатни, след задължителна регистрация на careershow.bg/register

