Курсът на еврото за 23 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара се повиши тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се разменя за 1,1781 дагоре, което е повишение с 0,21 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1745 долара за едно евро.
