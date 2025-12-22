BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66994 BGN
Петрол
60.15 $/барел
Bitcoin
$89,106.1
БГ Бизнес Курсът на еврото за 22 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 22 декември 2025 г.

БГ Бизнес
 

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото спрямо долара се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира надолу с 0,10 на сто до 1,1710 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1712 долара спрямо 1,1719 долара в четвъртък.  

Японската йена се търгува близо до рекордно ниските си нива спрямо еврото и швейцарския франк в понеделник, след като липсата на по-агресивни сигнали от Японската централна банка окуражи пазарните участници въпреки засилените предупреждения от страна на властите за възможна валутна интервенция, предава Ройтерс. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

