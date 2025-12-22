Курсът на еврото за 22 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се котира надолу с 0,10 на сто до 1,1710 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1712 долара спрямо 1,1719 долара в четвъртък.
Японската йена се търгува близо до рекордно ниските си нива спрямо еврото и швейцарския франк в понеделник, след като липсата на по-агресивни сигнали от Японската централна банка окуражи пазарните участници въпреки засилените предупреждения от страна на властите за възможна валутна интервенция, предава Ройтерс.
