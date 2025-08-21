1 USD
1.67868 BGN
БГ Бизнес Курсът на еврото за 21 август 2025 г.

Курсът на еврото за 21 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара и останалите водещи валути тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котира за 1,1645 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1651 долара спрямо 1,1682 долара.

Еврото поскъпна с 0,1 процента спрямо франка до 0,9375 франка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

