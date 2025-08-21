Курсът на еврото за 21 август 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо долара и останалите водещи валути тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1645 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1651 долара спрямо 1,1682 долара.

Еврото поскъпна с 0,1 процента спрямо франка до 0,9375 франка.

