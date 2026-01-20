Курсът на еврото за 20 януари 2026 г.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1672 долара към 09:26 часа българско време тази сутрин, или с 0,2 на сто над нивото си от снощи. В понеделник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1631 долара.

