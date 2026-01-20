BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 20 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 20 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1672 долара към 09:26 часа българско време тази сутрин, или с 0,2 на сто над нивото си от снощи. В понеделник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1631 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

