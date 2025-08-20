1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 20 август 2025 г.

Курсът на еврото за 20 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се котираще за 1,1629 долара илли надолу с 0,16 на сто. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1682 долара за едно евро. 

Еврото отстъпва и спрямо други водещи световни валути – с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, с 0,23 на сто към британската лира и 0,40 на сто спрямо японската йена.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

