Курсът на еврото за 20 август 2025 г.

Компенсации за ток през юли – ето какви са сумите
Те са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата
Еврото се продава за 1.95583 лева.
Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се котираще за 1,1629 долара илли надолу с 0,16 на сто.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1682 долара за едно евро.
Еврото отстъпва и спрямо други водещи световни валути – с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, с 0,23 на сто към британската лира и 0,40 на сто спрямо японската йена.
Какво показват последните числа?
Общата сума за тази година надвишава 400 млн. евро