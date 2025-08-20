Курсът на еврото за 20 август 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко се понижи спрямо долара тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котираще за 1,1629 долара илли надолу с 0,16 на сто.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1682 долара за едно евро.

Еврото отстъпва и спрямо други водещи световни валути – с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, с 0,23 на сто към британската лира и 0,40 на сто спрямо японската йена.

