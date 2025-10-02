Курсът на еврото за 2 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото към долара остана стабилен в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се котираше за 1,1737 долара към 09:44 часа българско време, или с 0,05 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. Американската валута се стабилизира след като Върховният съд на САЩ блокира на този етап нареденото от президента Доналд Тръмп уволнение на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв в процес, който се наблюдава от пазарите заради възможното му отражение върху независимостта на централната банка на САЩ.

