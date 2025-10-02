1 USD
1.66823 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$118,852.0
Последвайте ни
1 USD
1.66823 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$118,852.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 2 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 2 октомври 2025 г.

БГ Бизнес
 

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото към долара остана стабилен в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания, цитирани от БТА.

Най-богатият човек в света е на половината път до първия трилион в историята

Единната европейска валута се котираше за 1,1737 долара към 09:44 часа българско време, или с 0,05 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. Американската валута се стабилизира след като Върховният съд на САЩ блокира на този етап нареденото от президента Доналд Тръмп уволнение на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв в процес, който се наблюдава от пазарите заради възможното му отражение върху независимостта на централната банка на САЩ. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата