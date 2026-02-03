Курсът на еврото за 3 февруари 2026 г.

Курсът на еврото се повишава спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1824 долара към 09:50 часа българско време, което е с 0,3 на сто над нивото на затваряне от снощи. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1840 долара долара.

Междувременно американската валута леко отслабна. Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, спадна с 0,2 на сто до 97,37 пункта.

