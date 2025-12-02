Курсът на еврото за 2 декември 2025 г.

Човекът, който вдигна Лукойл "на крака", се отказа от всичко: Той спечели милиарди
Той е роден в Украйна, но живее в Монако
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо долара остава почти без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1613 долара, което е с 0,03 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Той е роден в Украйна, но живее в Монако
България ли е най-евтината страна за покупка на цигари?
Шофьорите сами си вкарват автогол и често плащат повече