Курсът на еврото за 19 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава почти без промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предева БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1582 долара, или нагоре с 0,01 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1590 долара за евро спрямо 1,1593 долара в понеделник. Еврото поскъпва незначително спрямо британската лира (+0,06 на сто) и спрямо швейцарския франк (+0,04 на сто).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN