Курсът на еврото за 19 ноември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар остава почти без промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предева БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1582 долара, или нагоре с 0,01 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1590 долара за евро спрямо 1,1593 долара в понеделник. Еврото поскъпва незначително спрямо британската лира (+0,06 на сто) и спрямо швейцарския франк (+0,04 на сто).
Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап
„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия