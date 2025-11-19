BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 19 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 19 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава почти без промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предева БТА. 

Единната европейска валута се котира за 1,1582 долара, или нагоре с 0,01 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1590 долара за евро спрямо 1,1593 долара в понеделник. Еврото поскъпва незначително спрямо британската лира (+0,06 на сто) и спрямо швейцарския франк (+0,04 на сто).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

