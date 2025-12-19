Курсът на еврото за 19 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира надолу с 0,09 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1719 долара спрямо 1,1722 долара в сряда.

