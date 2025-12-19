BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 19 декември 2025 г.

Курсът на еврото за 19 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото спрямо долара се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира надолу с 0,09 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1719 долара спрямо 1,1722 долара в сряда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

