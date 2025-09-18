1 USD
1.6523 BGN
Петрол
67.26 $/барел
Bitcoin
$117,683.0
Последвайте ни
1 USD
1.6523 BGN
Петрол
67.26 $/барел
Bitcoin
$117,683.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 18 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 18 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, след като Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви решението си за понижаване на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:08 часа българско време, което е с 0,26 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато продължи да се движи в близост до най-високите си нива за последните 3 години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата