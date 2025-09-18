Курсът на еврото за 18 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, след като Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви решението си за понижаване на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:08 часа българско време, което е с 0,26 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато продължи да се движи в близост до най-високите си нива за последните 3 години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN