Курсът на еврото за 18 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Еврото се котира за 1,1596 долара, или нагоре с 0,07 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1593 долара за евро спрямо 1,1648 долара в петък. Еврото поскъпва леко и спрямо британската лира (+0,03 на сто), но отстъпва спрямо швейцарския франк (-0,22 на сто).

