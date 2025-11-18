BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
БГ Бизнес Курсът на еврото за 18 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 18 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА. 

Еврото се котира за 1,1596 долара, или нагоре с 0,07 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1593 долара за евро спрямо 1,1648 долара в петък. Еврото поскъпва леко и спрямо британската лира (+0,03 на сто), но отстъпва спрямо швейцарския франк (-0,22 на сто).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

