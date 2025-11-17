BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
БГ Бизнес Курсът на еврото за 17 ноември 2025 г.

Курсът на еврото за 17 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА. 

Еврото се котира за 1,1611 долара или надолу 0,08 на сто спрямо предходната сесия.  Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1648 долара за едно евро. 

Спрямо други водещи световни валути еврото отстъпва позиции и спрямо швейцарския франк (-0,05 на сто) и британската лира (-0,07 на сто), а се засилва спрямо японската йена (+0,07 на сто). 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата