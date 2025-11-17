Курсът на еврото за 17 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Еврото се котира за 1,1611 долара или надолу 0,08 на сто спрямо предходната сесия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1648 долара за едно евро.

Спрямо други водещи световни валути еврото отстъпва позиции и спрямо швейцарския франк (-0,05 на сто) и британската лира (-0,07 на сто), а се засилва спрямо японската йена (+0,07 на сто).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN