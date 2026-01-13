Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на еврото за 13 януари 2026 г.
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото остана без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове, предава БТА.
Единната европейска валута се разменя за 1,1665 долара или колкото в края на вчерашната търговия. Европейската централа банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1692 долара спрямо 1,1642 долара в петък.
