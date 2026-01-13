BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 13 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 13 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото остана без промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове, предава БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1665 долара или колкото в края на вчерашната търговия. Европейската централа банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1692 долара спрямо 1,1642 долара в петък.

