Курсът на еврото за 13 август 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото леко се повиши спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната валута се търгува за 1,1683 долара за едно евро към 09:26 часа българско време, или с 0,1 на сто над равнището на затваряне от снощи.

Европейската централна банка определи снощи референтен курс от 1,1606 долара за евро.

