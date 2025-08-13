Курсът на еврото за 13 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ford изтегля над 103 хил. пикапа заради дефект
Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозните средства
Еврото се продава за 1,95583 лева.
Курсът на еврото леко се повиши спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.
Единната валута се търгува за 1,1683 долара за едно евро към 09:26 часа българско време, или с 0,1 на сто над равнището на затваряне от снощи.
Европейската централна банка определи снощи референтен курс от 1,1606 долара за евро.
