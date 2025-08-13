Цената на среброто се е увеличила с около 30% от началото на годината

Очаква през следващите 5 до 10 години цената на среброто да достигне 300 долара за унция

През последните осем месеца цената на среброто е нараснала с около 30%, като следва рекордния ръст на златото. Това показва последният анализ на компанията за търговия с благородни метали "Тавекс", предоставен на БТА. Увеличението е част от по-дългосрочна тенденция, започнала още през лятото на 2022 г., когато една тройунция сребро се е търгувала за около 19 долара, а днес надхвърля 38 долара.

Снимка: Istock.com

Все повече инвеститори насочват вниманието си към среброто, тъй като то представлява по-достъпна алтернатива на златото. Освен това съчетава ролята си на инвестиционен метал с широко приложение в индустрията. От "Тавекс" отбелязват, че среброто остава под влияние на златото, чиято цена също продължава да расте, въпреки че индустриалното търсене на сребро е временно отслабено и се очаква да се възстанови след 2026 г., според анализа на HSBC.

Към момента златото бележи ръст от 29% от началото на годината и се търгува на нива около 3350 долара за тройунция. Исторически погледнато, ценовото съотношение между златото и среброто е около 15:1, като последно това равнище е достигнато през 1980 г. При възстановяване на това съотношение и при настоящата цена на златото от приблизително 3400 долара, цената на среброто би могла да надхвърли 220 долара за тройунция – или 5 до 6 пъти над настоящите нива, прогнозират от "Тавекс".

В момента съотношението между цената на златото и среброто е около 88:1, което показва значителен потенциал за растеж в стойността на среброто, ако пазарът се върне към историческите нива. Макс Баклаян от "Тавекс" споделя, че въпреки че обикновено прави консервативни прогнози, очаква през следващите 5 до 10 години цената на среброто да достигне 300 долара за унция, подкрепена както от инвестиционно, така и от технологично търсене.

Миналата седмица HSBC ревизира нагоре своите прогнози за цената на среброто за 2025, 2026 и 2027 г., позовавайки се на високите цени на златото, както и на продължаващата геополитическа и икономическа несигурност. Банката предвижда средна цена на среброто от 35,14 долара тази година, 33,96 долара през 2026 г. и 31,79 долара през 2027 г.

