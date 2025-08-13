Плащане в реално време: ING въвежда конкурента на PayPal- Wero

За пращане на пари няма да е нужна банкова сметка, ето как ще става

Все още младият европейски конкурент на PayPal- Wero получава допълнителна подкрепа: най-голямата директна банка в Европа, ING, ще предложи платежната услуга на своите десет милиона клиенти в Германия още през август. „Ще пуснем Wero на живо през август“, обяви Ларс Щой, ръководител на ING-Германия, в разговор с Германската прес агенция във Франкфурт. „Ние сме една от първите германски банки, които ще интегрират напълно това в собственото си банково приложение. Това също е функция, която е важна за ING групата като цяло.“, каза той.

Паричен превод за секунди

За разлика от традиционния банков превод, ползвателите на Wero нямат нужда от банковата сметка на получателя, а могат да изпращат пари в реално време до мобилен номер или имейл адрес. Европейската платежна инициатива (EPI), обединение от европейски банки и доставчици на платежни услуги, цели да изгради европейска платежна алтернатива на американската конкуренция в лицето на PayPal, Mastercard, Visa и други.

EPI стартира Wero от началото на юли 2024 г. Първоначално тази услуга за плащане от телефон на телефон можеше да бъде използвана в страната само от клиенти на спестовни каси (Sparkassen), както и на Народни и Райфайзен банки чрез приложенията на съответните им институции. Междувременно вече съществува самостоятелно приложение Wero, което например е достъпно в Postbank от края на ноември, съобщава Welt.

Освен в Германия, Wero вече е налично във Франция и Белгия, като в момента се водят разговори за Австрия. Общо EPI отчита 42,5 милиона регистрирани потребители в участващите страни към най-новите данни. За сравнение: PayPal има 35 милиона активни клиентски акаунта само в Германия, според собствените си данни.

„Като европейци, добре е да работим по собствени платежни системи, за да станем самодостатъчни и да намалим зависимостта от други платежни методи“, заяви ръководителят на ING-Германия Щой. „Като ING група, с около 40 милиона клиенти основно в Европа, ще направим всичко възможно Wero да стане успешен.“

