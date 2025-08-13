1 USD
Свят Плащане в реално време: ING въвежда конкурента на PayPal- Wero

Плащане в реално време: ING въвежда конкурента на PayPal- Wero

Свят

bTV Бизнес екип

За пращане на пари няма да е нужна банкова сметка, ето как ще става

Все още младият европейски конкурент на PayPal- Wero получава допълнителна подкрепа: най-голямата директна банка в Европа, ING, ще предложи платежната услуга на своите десет милиона клиенти в Германия още през август. „Ще пуснем Wero на живо през август“, обяви Ларс Щой, ръководител на ING-Германия, в разговор с Германската прес агенция във Франкфурт. „Ние сме една от първите германски банки, които ще интегрират напълно това в собственото си банково приложение. Това също е функция, която е важна за ING групата като цяло.“, каза той.

Паричен превод за секунди

За разлика от традиционния банков превод, ползвателите на Wero нямат нужда от банковата сметка на получателя, а могат да изпращат пари в реално време до мобилен номер или имейл адрес. Европейската платежна инициатива (EPI), обединение от европейски банки и доставчици на платежни услуги, цели да изгради европейска платежна алтернатива на американската конкуренция в лицето на PayPal, Mastercard, Visa и други.

В тази страна незабавните банкови преводи ще минават задължителна проверка

EPI стартира Wero от началото на юли 2024 г. Първоначално тази услуга за плащане от телефон на телефон можеше да бъде използвана в страната само от клиенти на спестовни каси (Sparkassen), както и на Народни и Райфайзен банки чрез приложенията на съответните им институции. Междувременно вече съществува самостоятелно приложение Wero, което например е достъпно в Postbank от края на ноември, съобщава Welt.

Освен в Германия, Wero вече е налично във Франция и Белгия, като в момента се водят разговори за Австрия. Общо EPI отчита 42,5 милиона регистрирани потребители в участващите страни към най-новите данни. За сравнение: PayPal има 35 милиона активни клиентски акаунта само в Германия, според собствените си данни. 

„Като европейци, добре е да работим по собствени платежни системи, за да станем самодостатъчни и да намалим зависимостта от други платежни методи“, заяви ръководителят на ING-Германия Щой. „Като ING група, с около 40 милиона клиенти основно в Европа, ще направим всичко възможно Wero да стане успешен.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

