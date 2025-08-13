Плащане в реално време: ING въвежда конкурента на PayPal- Wero

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ford изтегля над 103 хил. пикапа заради дефект
Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозните средства
За пращане на пари няма да е нужна банкова сметка, ето как ще става
Все още младият европейски конкурент на PayPal- Wero получава допълнителна подкрепа: най-голямата директна банка в Европа, ING, ще предложи платежната услуга на своите десет милиона клиенти в Германия още през август. „Ще пуснем Wero на живо през август“, обяви Ларс Щой, ръководител на ING-Германия, в разговор с Германската прес агенция във Франкфурт. „Ние сме една от първите германски банки, които ще интегрират напълно това в собственото си банково приложение. Това също е функция, която е важна за ING групата като цяло.“, каза той.
За разлика от традиционния банков превод, ползвателите на Wero нямат нужда от банковата сметка на получателя, а могат да изпращат пари в реално време до мобилен номер или имейл адрес. Европейската платежна инициатива (EPI), обединение от европейски банки и доставчици на платежни услуги, цели да изгради европейска платежна алтернатива на американската конкуренция в лицето на PayPal, Mastercard, Visa и други.
EPI стартира Wero от началото на юли 2024 г. Първоначално тази услуга за плащане от телефон на телефон можеше да бъде използвана в страната само от клиенти на спестовни каси (Sparkassen), както и на Народни и Райфайзен банки чрез приложенията на съответните им институции. Междувременно вече съществува самостоятелно приложение Wero, което например е достъпно в Postbank от края на ноември, съобщава Welt.
Освен в Германия, Wero вече е налично във Франция и Белгия, като в момента се водят разговори за Австрия. Общо EPI отчита 42,5 милиона регистрирани потребители в участващите страни към най-новите данни. За сравнение: PayPal има 35 милиона активни клиентски акаунта само в Германия, според собствените си данни.
„Като европейци, добре е да работим по собствени платежни системи, за да станем самодостатъчни и да намалим зависимостта от други платежни методи“, заяви ръководителят на ING-Германия Щой. „Като ING група, с около 40 милиона клиенти основно в Европа, ще направим всичко възможно Wero да стане успешен.“
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозните средства
Туристите, които отсядат във вили без присъствие на домакин, трябва да бъдат особено внимателни и подготвени
Очаква през следващите 5 до 10 години цената на среброто да достигне 300 долара за унция