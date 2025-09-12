Курсът на еврото за 12 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1728 долара към 09:20 часа българско време, което е спад с 0,09 на сто спрямо вчерашното затваряни.

