Курсът на еврото за 12 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара остана без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Еврото се котира за 1,1584 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1575 долара за едно евро.

Спрямо други водещи световни валути измененията в курса на единната европейска валута също са минимални. Еврото отстъпи с 0,10 на сто спрямо швейцарсккия франк u нарасна с 0,06 на сто спрямо британската лирa.

