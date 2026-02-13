Курсът на еврото за 13 февруари 2026 г.

Курсът на еврото спрямо долара отслабна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1849 долара към 09:48 часа българско време, или с 0,2 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,3 на сто до 181,95 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,06 на сто до 0,9136 франка за едно евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1874 долара за едно евро.

