Курсът на еврото за 13 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Задължени ли са търговците да приемат евробанкноти от 200 или 500 евро?
Повече от месец еврото е новата валута в България
Курсът на еврото спрямо долара отслабна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се разменя за 1,1849 долара към 09:48 часа българско време, или с 0,2 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,3 на сто до 181,95 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,06 на сто до 0,9136 франка за едно евро.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1874 долара за едно евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Повече от месец еврото е новата валута в България
Прогнозира се годишното търсене да нарасне с 600 000 барела на ден спрямо 2025 г.
Услугата работи чрез технология „speech-to-text“