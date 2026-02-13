BGN → EUR
= 0.511292 EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 13 февруари 2026 г.

Курсът на еврото за 13 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара отслабна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.  

Единната валута се разменя за 1,1849 долара към 09:48 часа българско време, или с 0,2 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,3 на сто до 181,95 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,06 на сто до 0,9136 франка за едно евро. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1874 долара за едно евро.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

