Курсът на еврото за 11 септември 2025 г.

Нова авиолиния ще свързва Букурещ и София
При старта на линията на 1 октомври ще бъдат предложени промоционални цени
Според курса на БНБ едно евро се продава за 1.95583 лева.
Еврото запазва ниво спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1695 долара към 09:35 часа българско време, или на равнището на затваряне на вчерашната сесия.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1707 долара за евро.
