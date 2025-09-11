Курсът на еврото за 11 септември 2025 г.

Според курса на БНБ едно евро се продава за 1.95583 лева.

Еврото запазва ниво спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1695 долара към 09:35 часа българско време, или на равнището на затваряне на вчерашната сесия.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1707 долара за евро.

