БГ Бизнес Курсът на еврото за 11 февруари 2026 г.

Курсът на еврото за 11 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА

Единната валута се разменя за 1,1915 долара или нагоре с 0,16 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1894 долара за едно евро. 

Спрямо другите водещи световни валути обаче еврото отстъпва позиции, поевтинявайки спрямо швейцарския франк с 0,10 на сто, британската лира - с 0,02 на сто, японската йена - с 0,55 на сто. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

